В Украине повысили помощь по безработице

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В Украине повышена минимальная помощь по безработице. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Первый деловой телеканал.

Согласно информации, полученной NNS , минимальная помощь по безработице в Украине повышена до тысячи гривен. Соответствующее решение принято на фоне ситуации с коронавирусом.

Как сообщила в среду, 22 апреля, пресс-служба Министерства развития экономики и труда, размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен.

Такое увеличение предусмотрено постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которое вступило в силу 18 апреля.

При этом документ начинает действовать с начала объявления карантина, а именно с 12 марта, и будет действовать в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

Таким образом, минимальный размер пособия по безработице повышен для:

тех, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имеют страховой стаж менее шести месяцев или уволенные с последнего места работы по негативным факторам (например, прогул);

молодежь, которая закончила или прекратила обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и которой необходимо содействие в трудоустройстве на первое рабочее место;

внутренне перемещенных лиц, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

Всем безработным, ставшим на учет в период карантина и получающим помощь в минимальном размере, помощь будет автоматически пересчитана с первого дня регистрации в службе занятости, — заверили в министерстве, добавив, что выплата пособия по безработице назначается с первого дня регистрации.