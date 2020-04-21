Як Україна може заробити від падіння цін на нафту

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Бізнес зі зберігання нафти стає прибутковим зараз. Про це у Фейсбук написав виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко, інформує NNS.

«Ціна на нафту в світі пішла в глибокий мінус.

Тобто готові платити, щоб забирали нафту.

Це можна пояснити тим, що нафту вже немає де зберігати, і неможливо припинити видобуток без значних втрат у майбутньому», — написав він.

«В Україні є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту, один працюючий завод (Кременчук) зі значними ємкостями для зберігання, а також багато нафтопереробних заводів, які давно зупинені, але на яких принаймні були такі ємкості», — додав Вітренко.

Керівник «Нафтогазу» наголосив, що такі можливості треба використовувати.

«Потрібно не проґавити можливості і максимально їх монетизувати», — пише Вітренко.

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«З газом в Європі ситуація поки інша, але вже не знаєш чого очікувати. Може наші газосховища теж скоро стануть найбільш прибутковим бізнесом:)», — додав він.

Наприкінці Юрій Вітренко додав, що потрібно намагатися зберігати більше не російської нафти, а з інших нафтовидобуваючих краін.

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