Топ-5 востребованных профессий после карантина

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Специалисты назвали топ-5 профессий, которые будут востребованы после пандемии коронавируса. Об этом NNS сообщает со ссылкой на lenta.ua.

Согласно информации, полученной NNS , последние несколько месяцев очень востребована профессия курьера. Не уйдет ее популярность и после победы над коронавирусом и выхода населения из заточения. За время изоляции многие поняли, что гораздо проще пользоваться электронными торговыми площадками и заказывать товары на дом, чем толочься в торговых центрах, тратя свое время и нервы.

На пике популярности после выхода с карантина окажутся продавцы и кассиры, считает рекрутинговый сервис Superjob. Просто потому, что закрытые торговые точки возобновят свою работу. А так как они уже успели уволить бывших работников, не желая платить зарплату во время простоя, им потребуются новые специалисты.

Экономический кризис, затронувший практически все сферы, приведет к востребованности антикризисных менеджеров. Выйдя из затяжного пике, предприятиям малого и среднего бизнеса потребуется аудит и программы по восстановлению своей деятельности. Собственно, опытные антикризисные управляющие были в цене всегда, но после пандемии потребность в них возрастет в десятки раз.

Самой же популярной профессией, по оценке аналитиков, остается программист. Мир уходит в интернет, для этого бизнесу требуется программное обеспечение. Карантин не изменил, а только ускорил этот процесс.

«Программисты по-прежнему на коне. Спрос на этих специалистов растет, потому что весь бизнес уходит в онлайн. Всем нужны различные приложения. За их созданием компании обратятся к программистам», — уверена специалист по кадрам Ольга Ненахова.

Вместе с программистами окажутся востребованы и другие специальности, которые обеспечат бизнесу переход: дизайнеры, разработчики, новаторы и другие специалисты. Причем, на гребне волны окажутся те, кто имеет навыки сразу нескольких смежных профессий. Поэтому время самоизоляции лучше использовать для того, чтобы прокачать и дополнить свои умения.