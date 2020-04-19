Вакансии в Украине: самые востребованные сегодня

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В Минэкономики назвали самые востребованные профессии. Работодатели во время карантина уменьшили число вакансий. Об этом NNS сообщает со ссылкой на ubr.ua.

Согласно информации, полученной NNS , по состоянию на 1 апреля в Госслужбе занятости было зарегистрировано 54 тыс. вакансий. Это на треть меньше, чем в начале апреля прошлого года, сообщила пресс-служба Минэкономики.

Уровень безработицы в Украине достиг максимума за 15 лет.

Самые востребованные специалисты сегодня для таких отраслей: