Вакансии в Украине: самые востребованные сегодня

- 19 квіт. 2020
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В Минэкономики назвали самые востребованные профессии. Работодатели во время карантина уменьшили число вакансий. Об этом NNS сообщает со ссылкой на ubr.ua.
Согласно информации, полученной NNS , по состоянию на 1 апреля в Госслужбе занятости было зарегистрировано 54 тыс. вакансий. Это на треть меньше, чем в начале апреля прошлого года, сообщила пресс-служба Минэкономики.
Уровень безработицы в Украине достиг максимума за 15 лет.
Самые востребованные специалисты сегодня для таких отраслей:
- сельское и лесное хозяйство: в связи с началом весенне-полевых работ трудоустройство предлагают агрономам, трактористам, рабочим по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства и т. п.;
- логистика: открыты вакансии курьера, заведующего складом, водителя, подсобного рабочего, укладчика-упаковщика, грузчика;
- услуги и торговля: эта сфера не попадает под карантинные ограничения, поэтому работу предлагают продавцам продовольственных товаров, поварам, кассирам, уборщикам, рабочим по благоустройству;
- здравоохранение и предоставление социальной помощи: в этой области требуются медсестры, социальные работники;
- обеспечение правопорядка: к сотрудничеству приглашают охранников и сторожей.
- Также открыты вакансии для специалистов с опытом работы. На рынке востребованы профессиональные врачи, бухгалтера и специалисты по учету. Среди квалифицированных рабочих чаще всего ищут: дорожных рабочих, электрогазосварщиков, электромонтеров, слесарей-ремонтников.
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