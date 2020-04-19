Що буде з цінами, зарплатами і курсом долара в Україні? Прогноз експертів

Завантажте мобільний додаток сайту

Більшість українців хвилює питання, що буде з цінами, зарплатами та курсом долару в країні найближчим часом. NNS з посиланням на сайт Сьогодні публікує економічний прогноз експертів на другий квартал 2020 року.

Згідно інформації, отриманої NNS , свій варіант розвитку подій представили голова Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський, керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин і віце-президент з питань економічної політики в Українській спілці промисловців і підприємців (УСПП) Віктор Скаршевський.

Проводячи розрахунки, експерти враховували оновлений макроекономічний прогноз Кабміну на 2020 рікі виходили з того, що карантин може бути скасованийпізніше 1 червня нинішнього року, а нового сплеску захворюваності в II кварталі після скасування карантину не буде.

Хоча прогнози експертів не збігаються за більшістю макропоказників, причому часом діаметрально, картина вимальовується песимістична: в останні місяці другого кварталу українців очікує складніше життя, ніж у квітні, який майже добігає кінця (див. Інфографіку). У МВФ також впевнені, що у нас падіння рівня життя буде серйозним.

Інфляція

Вперше прогнози експертів щодо інфляції відрізняються на більш ніж удвічі: від 3,5% до 8% за квартал. Але навіть найоптимістичніше зростання цін на 3,5% за три місяці, який надав Андрій Шевчишин, означає прискорення інфляції вп'ятеро.

"На ціни впливатиме девальвація гривні і сезонний перегляд цін на агропродукцію, – пояснив свої розрахунки Шевчишин. – Аграрії спробують компенсувати втрати в період карантину підвищенням відпускної ціни".

Схоже бачення ситуації і у Олега Пендзина, але, за його розрахунками, інфляція буде вищою – 5% за квартал.

Віктор Скаршевський нагадав, що в I кварталі інфляція з початку року склала всього 0,7%, а в лютому вперше за всю історію в цьому зимовому місяці, було зафіксовано зниження цін.

"У II кварталі споживчі ціни прискоряться, – впевнений Віктор Скаршевський. – По-перше, позначиться березневий ефект девальвації гривні, так як подорожчає імпорт. У нас 70% споживчих товарів і близько 25% продовольчих – імпортні. По-друге, внаслідок перегляду бюджету, відбудеться збільшення соцвиплат. Це разова виплата тисячі гривень 95% пенсіонерів і індексація пенсій з травня на 11%. По-третє, частина емісійних грошей для фінансування ранок дефіциту держбюджету потрапить на споживчий ринок, що сприятиме прискоренню зростання цін. Наскільки виростуть ціни за квартал, залежатиме і від режиму роботи "друкарського верстата". В оптимістичному сценарії вони збільшаться на 3-4%.

Найпесимістичніший прогноз у Андрія Забловського, який упевнений, що споживча інфляція в Україні в II кварталі складе 7-8%.

"Інфляція значно прискориться на тлі девальвації гривні в другій половині березня і внаслідок зростання цін на імпортовані товари і послуги, – аргументував Андрій Забловський. – Ціни вже почали зростати через ажіотажний попит, введення експортних обмежень, порушень логістичних ланцюжків поставки через пандемію коронавірусу".

Середня зарплата

Троє експертів з чотирьох бачать у другому кварталі зниження заробітків найманих працівників.

Олег Пендзин очікує різкого обвалу зарплат – більше ніж на 12% від нинішніх середніх 10847 грн або до 9500 грн. Зниження середніх зарплат буде викликано простоєм у виробництві та в сферах сервісу через карантин.

З його прогнозом згоден і Андрій Шевчишин. Він вважає, що номінально заробітки зростуть за квартал майже на 1000 гривень, до 11800 грн, але за фактом, через неповну зайнятість, яка може розтягнутися на два місяці, люди отримають на руки приблизно 2/3 цієї суми або менше 8000 грн. Особливо постраждають держслужбовці, яким держава уріже доплати і надбавки до окладів.

Андрій Забловський оцінює, що рівень середньої зарплати за квартал складе 10500 грн.

"Зниження середньомісячної заробітної плати пов'язане із зупинкою багатьох підприємств, падінням доходів компаній в період карантину, зростаючим безробіттям і збільшенням боргів із зарплати" – додав експерт.

Віктор Скаршевський згадав дві протилежні тенденції: зростання пропозиції робочої сили через те, що сотні тисяч трудових мігрантів повернулися в Україну внаслідок епідемії, і скорочення попиту на робочу силу.

"Влада з березня поставила українську економіку на "стоп-кран", – зазначив Віктор Скаршевський. – Природно, що при різкому збільшенні пропозиції і такому ж різкому зниженні попиту на робочу силу на ринку праці, зарплати у більшості працівників знизяться. Середня зарплата після скасування карантину, якщо це відбудеться не пізніше 1 червня, все ж таки до кінця кварталу трохи підвищиться і може скласти близько 11000 грн/міс.".

Курс гривні до долара

А ось в тому, куди піде курс гривні в II кварталі, експерти одностайні: чекаємо девальвації.

Андрій Забловський каже, що девальвація буде невеликою, бо ми нарешті отримаємо транш від МВФ, який зміцнить гривню і утримає її в коридорі 26,9-27,5 грн/долар.

"Цьому сприятиме і поступова активізація ділової активності в країні на тлі очікуваного поетапного пом'якшення карантинних обмежень для економіки, починаючи з травня", – аргументував Забловський.

Олег Пендзин і Віктор Скаршевський прогнозують більш глибоке падіння нацвалюти до 28-28,5 грн/долар.

На їхню думку, на динаміку курсу найбільше впливатимуть:

скорочення надходжень валюти від трудових мігрантів, які в 2019 році завели в Україну 12 млрд доларів;

швидкість виведення нерезидентами спекулятивного капіталу з ринку ОВДП (продаж гривневих облігацій, покупка валюти);

глибина світової економічної кризи, яка визначатиме, наскільки і як надовго знизяться світові ціни на основні товари українського експорту – метал, руду і зерно.

Найбільш песимістичний Андрій Шевчишин:

"Очікую 28-29 грн за долар. Курс гривні виявиться під тиском через зниження надходження валюти в країну, як з боку експортерів, так і заробітчан. Криза продовжить тиснути на ціни та обсяги експорту. Зовнішній борг і дефіцит бюджету будуть скорочувати валютні резерви".

Державний борг

Двоє експертів – Андрій Шевчишин і Андрій Забловський – вважають, що держборг набагато збільшено в порівнянні з нинішнім, так як ми більше сплатимо, ніж позичимо як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. Шевчишин назвав цифру держборгу 2,1 трлн грн, Забловський – 2,02 трлн грн.

"На загальну динаміку держборгу впливатимуть виплати за зовнішнім (кредит МВФ – Авт.) і внутрішнім держборгом, і нові запозичення уряду для залучення зовнішньої фінансової допомоги для боротьби з наслідками коронавірусу в країні", – зазначив Забловський.

Ще двоє експертів – Олег Пендзин і Віктор Скаршевський – стверджують, що держборг все ж номінально збільшиться, так як ми в другому кварталі отримаємо новий транш кредиту від МВФ.

"Оптимістично – 66% ВВП або приблизно 2,3 трлн грн", – вважає Олег Пендзин.

Віктор Скаршевський підрахував, що зовнішній держборг на початок липня збільшиться на $ 1 млрд щодо березня, за умови отримання очікуваного кредитного траншу від МВФ.

"Імовірність отримання 2 млрд доларів я оцінюю як досить високу", – уточнив експерт.

Вартість бензину

У прогнозах цін на бензин знову бачимо різнобій. Всі експерти, крім Олега Пендзина, вважають, що середня роздрібна ціна на бензин А-95 у другому кварталі втримається в коридорі 24-25 грн/л. Тобто, близько 0,9 долара за літр.

"Чи продовжиться здешевлення бензину на тлі недавнього обвалу цін на нафтуі нафтопродукти на світовому ринку при значному зниженні попиту з боку бізнесу під час економічної невизначеності в умовах триваючої пандемії", – висловив спільну думку Андрій Забловський.

Олег Пендзин наполягає на своїй точці зору: ціна літра А-95 буде влітку ближче до 1,1 $ за літр за курсом або вище 30 грн/л. Це, нагадаємо, індикативна вартість, про яку домовилися в січні нинішнього року президент і провідні нафтотрейдери.

Газ, середня ціна імпорту в Україні

За ціною газу, навпаки, прогнози практично ідентичні: 150 доларів за 1000 куб. м у трьох експертів і лише у Олега Пендзина на 10 доларів дорожче. Причина здешевлення очевидна – сезонне зниження попиту і глобальний спад споживання енергоресурсів в умовах кризи.

"У II кварталі середня ціна імпортованого природного газу для України може скласти 150-155 доларів за 1000 куб. м в умовах серйозного падіння цін і істотного скорочення попиту на цей вид палива після початку пандемії", – підсумував Андрій Забловський.

Безробіття за методикою МОП

Тут оцінки також відрізняються набагато. Найжорсткіший прогноз у Віктора Скаршевського: за його словами, незайнятих може стати за квартал майже вдвічі більше, ніж зараз – до 15%.

"Внаслідок тотального карантину, мільйони людей втратили джерело доходу, – говорить Скаршевський. – Близько 700 тис. підприємців, які давали роботу 4 млн українців, призупинили діяльність. Кілька сотень тисяч заробітчан повернулися в Україну і щонайменше до вересня, а то і до кінця року не зможуть виїхати на заробітки. Якщо карантин триватиме до червня, то безробіття може збільшитися вдвічі, до 3-4 млн людей або 15-20% від працездатного населення".

Андрій Шевчишин також говорить, що безробіття зростатиме, досягнувши 11%.

"Підсилять його гастрабайтери, які повернулися в Україну, а також сильний спад різних секторів економіки, які постраждали в період карантину і на початковому етапі не будуть набирати людей. Порятунком буде агроринок, в якому сезонно зросте попит на робочу силу, і державні програми зайнятості", – аналізує Андрій Шевчишин.

А ось Олег Пендзин і Андрій Забловський сподіваються, що рівень безробіття збережеться в межах 9%. Це трохи вище, ніж за останніми даними Держслужби статистики – 8,7% працездатного населення.

Точність прогнозів

Точність прогнозів в I кварталі ми вирішили не оцінювати через форс-мажорні обставини, викликані епідемією коронавірусу в світі, а потім і в Україні. Очевидно, що з цієї причини більшість розрахунків експертів виявилися далекими від реальності. Епідемія обвалила ціни на паливо і девальвувала гривню, підвищила безробіття і "урізала" зарплати. Тому почекаємо закінчення першої половини року і тоді підіб'ємо підсумки.