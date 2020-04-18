Індексація пенсій у травні: хто нічого не отримає

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В Україні в рамках індексації пенсій у травні на 11% надбавку отримають близько 10,2 з 11,4 млн українців. Але підвищену пенсію отримають не всі. Про це NNS повідомляє з посиланням на OBOZREVATEL.

Згідно інформації, отриманої NNS , на 11% підвищуватимуть розрахунковий розмір пенсії (те, що заробили), а не ту виплату, яку за фактом отримують українці. Якщо завдяки додатковим надбавкам уже зараз пенсія вища за розрахункову більш ніж на 11%, індексація на остаточну суму не вплине.

Кого не стосуватиметься підвищення:

якщо фактичний розмір пенсії вищий, ніж розрахунковий;

якщо пенсію отримали за "спеціальними" умовами.

Зазначається, що середній розмір підвищення складе 260 грн. Мінімальну виплату для тих, хто виконав вимоги щодо стажу (30-35 років для жінок і чоловіків відповідно), підвищать до 2100 грн.

Осучаснення приблизно на 11% мали провести ще у березні. У всякому разі, так зробили в минулому році. У 2020-му гроші в бюджеті на індексацію не заклали, тому підвищення відбудеться тільки у травні.