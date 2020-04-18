Коли в Україні налагодиться авіасполучення. Прогноз міністра інфраструктури

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Регулярні авіарейси по Україні можуть відновити у вересні або навіть раніше – до кінця літа.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій сказав в інтерв’ю 24 каналу, повідомляє NNS із посиланням на Укрінформ.

«Регулярні (авіарейси по Україні – ред.) – так, я думаю, що вересень - це вже цілком ймовірно, або навіть раніше, до кінця літа», - зазначив Криклій.

Він уточнив, що Мінінфраструктури зацікавлене у тому, щоб українські авіаперевізники змогли якнайшвидше відновити авіарейси після кризи.

«Ми для цього спілкуємося і наполягаємо, щоб наша авіасфера була підтримана, зокрема, і за рахунок доступного кредитування, і авіаперевізники теж змогли долучитися і отримати цей ресурс. По-друге, під час цього карантину ми теж певні кроки вже робимо, такі як компенсація частини по чартерних перевезеннях. Наприклад, коли вони повертали українських громадян назад додому (коли пасажирські перевезення вже зупинили), і вони вимушені були літати порожніми в один бік постійно, забираючи людей. Ми прийняли рішення, і наразі очікуємо детальних розрахунків від авіаперевізників, щоб їм цю частину компенсувати. Це теж допомогло б їм певним чином протриматися до моменту відновлення повноцінного авіасполучення», - уточнив Криклій.

За його словами, до Мініфраструктури за допомогою зверталися усі українські авіаперевізники - не тільки МАУ, це і Windrose Airlines, і SkyUp, і Azur, «тому тут немає якихось ексклюзивів чи пріоритетів, це для всіх однаково».

Водночас він висловив думку, що авіації для того, щоб повернутися у докризовий режим, потрібно буде два роки.

«Повернутися до докризового режиму, в частині авіації, наші прогнози – це ще потребує додатково два роки», - сказав Криклій.

За його словами, тут питання не тільки в Україні: «тобто навіть якщо в Україні відновлюють внутрішню авіацію, це дуже добре, але основна авіація у нас працювала по міжнародних сполученнях, і як будуть знімати ці всі обмеження карантинні по інших країнах – це спрогнозувати важко».

«Я собі не уявляю, наприклад, що до кінця літа Європа повністю вільно відчинить свої повітряні брами і скаже: «давайте займатися туризмом в такому ж режимі, як до появи корона вірусу». Ландшафт туризму і польотів, він змінюється. Якісь компанії банкрутують, якісь націоналізовують», - зазначив міністр.

Криклій уточнив, що, зокрема, авіакомпанії використовуватимуть меншу кількість повітряних суден, і, щоб все оновилося і вийшло на докризовий період – це займе певний час. «Це прогнози навіть і профільних організацій, і світових», - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу громадського транспорту, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.