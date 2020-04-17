Ціни впали разом із ажіотажем. Або ще один урок для українців

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У Національному банку України зафіксували падіння цін на харчові продукти, зокрема крупи, овочі та фрукти. Це відбулося через падіння ажіотажного попиту на них, який з'явився після оголошення карантину.

Про це йдеться в економічних підсумках тижня, що закінчився 17 квітня, опублікованих на сайті Нацбанку, передає NNS із посиланням на Громадське.

«За останній тиждень у середньому ціни на продукти харчування знижувалися під впливом спаду ажіотажу, адаптації до нових умов та збалансованої ситуації на валютному ринку», — йдеться у звіті НБУ.

Зокрема, чи не вперше від початку карантину, почали дешевшати крупи: гречка подешевшала на 0,3%, ячна крупа — на 0,4%, пшоно — на 1,4%, рис — на 0,7%.

«Ціни на лимони також знизилися, що відображало зміцнення гривні та послаблення попиту на тлі суттєвого зростання цін у попередні тижні», — додають у Нацбанку.

За даними НБУ, за останній тиждень лимони подешевшали на 9,3%, однак через зростання цін на банани та яблука, загалом за тиждень фрукти подорожчали в середньому на 0,2%.

«Другий тиждень поспіль тривало зниження ціни на овочі борщового набору. Натомість зростали ціни на інші фрукти, зокрема яблука, під впливом звуження вітчизняної пропозиції на тлі карантинних обмежень», — йдеться у звіті НБУ.

Також Нацбанк фіксує поступове зниження цін на лікарські засоби (пов'язане з посиленням курсу гривні) та пальне (через падіння світових цін на нафту).

Попереднього тижня у Національному банку зафіксували падіння ажіотажного попиту на продукти та зупинку зростання цін на них.

Зазначимо, що за офіційними даними Державної служби статистики, у березні ціни в Україні зросли на 0,8%.