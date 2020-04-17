Брати на роботу українців - закликає Шмигаль дорожньо-будівельні компанії

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав представників дорожньо-будівельних компаній максимально працевлаштовувати українців.

Про це Шмигаль сказав на робочій зустрічі з представниками дорожньо-будівельних компаній, інформує NNS із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що собливу увагу очільник уряду приділив працевлаштуванню українців у дорожньо-будівельну галузь. Він наголосив, що дуже важливо, аби підрядники максимально залучали до робіт саме українців.

"Ми попередньо домовилися, що левова частка фахівців, задіяних до робіт, мають бути громадянами нашої держави. Адже в цей час, коли стільки українців повернулися додому, ми маємо забезпечити їх роботою. Це стосується як вітчизняних, так і іноземних підрядників, які працюють або працюватимуть на будівництві доріг", — відзначив Шмигаль.

Крім того, з представниками дорожньо-будівельних компаній було досягнуто домовленості максимально задіяти вітчизняного товаровиробника.

"Я вважаю, що якщо матеріали виробляються в Україні, то саме вони в першу чергу мають використовуватись на будівництві", — зазначив Прем’єр-міністр.

Також під час зустрічі обговорювалася ситуація з будівництвом та ремонтом доріг, отриманням дозвільних документів.

"На зустрічі порушувалося питання отримання дозволів на початок будівельних робіт, яке набуло актуальності через рішення про ліквідацію ДАБІ. Прем’єр-міністр наголосив, що це питання перебуває на контролі Кабінету міністрів і над ним зараз працюють", - повідомляють в уряді.

Крім того, ішлося про нагальну необхідність затвердження методології здійснення закупівель робіт з будівництва автомобільних доріг. Учасники наради обговорили напрацювання робочої групи щодо вироблення єдиних правил та умов методології та висловили сподівання, що наступного тижня група вийде на підсумкове рішення з цього питання.

На зустрічі також був присутній голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков.