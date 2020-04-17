Количество новых вакансий на рынке труда в Украине обнулилось, - Рожкова

17 квіт. 2020
224

Завантажте мобільний додаток сайту

На сегодняшний день на украинском рынке труда почти исчезли новые вакансии, сообщила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, подводя экономические итоги первого месяца карантина в стране связи с пандемией коронавируса (COVID-19), пишет UBR, информирует NNS.

"К сожалению, количество новых вакансий на рынке труда обнулилось, они почти отсутствуют. Несмотря на то, что предприниматели и владельцы бизнеса пытаются сохранить рабочие места, очень большая часть людей потеряла доход", – отметила она в видеокомментарии на странице НБУ в Facebook.

Большинство банков, по ее словам, понимают сложившуюся ситуацию и идут навстречу предпринимателям и населению, предоставляя кредитные каникулы и не снижая кредитные лимиты по картам.

Как говорит Рожкова, в НБУ считают, что имеют достаточный запас прочности для достойного прохождения периода карантина. Но "чтобы выйти из кризиса с минимальными потерями, Украина крайне нуждается в помощи международных доноров, в первую очередь – МВФ", добавила она.

Ранее мы сообщали: Государство снова начнет регулировать цены на продукты: какие изменения ждут украинцев

Напомним, с начала карантина Госслужба занятости переориентировала работу на обеспечение "пассивной" поддержки вставших на биржу людей: минимальный размер выплаты возрос с 650 грн до 1 тыс. грн, а максимальный – до 1800 грн на период карантина.

Ежедневно служба регистрирует 5-7 тыс. безработных по стране, однако в то время как пик безработицы ожидается после карантина, во втором полугодии у ведомства могут возникнуть проблемы с финансированием.

Автор: Маруся Оффон

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі

×

Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!