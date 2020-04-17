Количество новых вакансий на рынке труда в Украине обнулилось, - Рожкова

Завантажте мобільний додаток сайту

На сегодняшний день на украинском рынке труда почти исчезли новые вакансии, сообщила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, подводя экономические итоги первого месяца карантина в стране связи с пандемией коронавируса (COVID-19), пишет UBR, информирует NNS.

"К сожалению, количество новых вакансий на рынке труда обнулилось, они почти отсутствуют. Несмотря на то, что предприниматели и владельцы бизнеса пытаются сохранить рабочие места, очень большая часть людей потеряла доход", – отметила она в видеокомментарии на странице НБУ в Facebook.

Большинство банков, по ее словам, понимают сложившуюся ситуацию и идут навстречу предпринимателям и населению, предоставляя кредитные каникулы и не снижая кредитные лимиты по картам.

Как говорит Рожкова, в НБУ считают, что имеют достаточный запас прочности для достойного прохождения периода карантина. Но "чтобы выйти из кризиса с минимальными потерями, Украина крайне нуждается в помощи международных доноров, в первую очередь – МВФ", добавила она.

Ранее мы сообщали: Государство снова начнет регулировать цены на продукты: какие изменения ждут украинцев

Напомним, с начала карантина Госслужба занятости переориентировала работу на обеспечение "пассивной" поддержки вставших на биржу людей: минимальный размер выплаты возрос с 650 грн до 1 тыс. грн, а максимальный – до 1800 грн на период карантина.

Ежедневно служба регистрирует 5-7 тыс. безработных по стране, однако в то время как пик безработицы ожидается после карантина, во втором полугодии у ведомства могут возникнуть проблемы с финансированием.