Гривня падає другий день поспіль

- 16 квіт. 2020
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Національний банк України на четвер, 16 квітня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 13 копійок - до 27,2219 грн за долар проти 27,0899 грн за долар у середу.
Такі дані наведено на сайті НБУ, передає NNS.
Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 27,2219 грн за долар проти 27,0899 грн за долар у середу, курс гривні до євро встановлено на рівні 29,6351 грн за євро проти 29,7081 грн за євро напередодні.
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