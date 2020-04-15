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У МВФ розповіли про стадію переговорів з Україною про нову програму. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН.

Україна досягла прогресу в переговорах з Міжнародним валютним фондом щодо нової кредитної програми, залишилося вирішити декілька питань. Про це повідомив глава європейського представництва МВФ Пол Томсен на брифінгу 15 квітня.

«Зараз ми обговорюємо з Україною нову програму. Ці обговорення добре просунулися, і я думаю, що вони йдуть добре. Є низка ... Залишилося мало проблем, і я впевнений, що вони скоро будуть вирішені, і що ми можемо рекомендувати програму раді директорів. Ми добре просунулися, і це, звичайно, дасть Україні більше ресурсів для розширення політики, спрямованої на боротьбу з цією кризою», - сказав Томсен.

Він зазначив, що Україна «серйозно постраждала від пандемії».