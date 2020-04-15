В Україні з’явились продуктові ринки онлайн

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Пандемія коронавірусу негативно вплинула на бізнес багатьох плодоовочевих компаній. Карантин підштовхнув аграріїв до активної онлайн-торгівлі. Про це NNS повідомляє з посиланням на Агробізнес сьогодні.

Згідно інформації, отриманої NNS , відповідну заяву зробила директор з розвитку Української плодоовочевої асоціації Катерина Звєрєва в ході Міжнародної антикризової плодоовочевої онлайн–конференції, присвяченій питанням впливу коронавірусу і глобальної економічної кризи на світову плодоовочеву галузь, а також на ринки овочів, фруктів, горіхів і ягід, передає east-fruit.com.

За її словами, карантинні обмеження торкнулися як експортерів, у яких порушилися ланцюжки поставок і умови виконання контрактів, так і внутрішнього ринку, де змінилися споживчі переваги людей, які прагнуть придбати продукцію з тривалим терміном зберігання.

Говорячи про ситуацію на українському ринку, Звєрєва зазначила, що для багатьох фермерів країни, які вирощують ранню плодоовочеву продукцію – редис, петрушку, томати, зелень і огірки – стало справжньою кризовою ситуацією закриття продовольчих ринків у зв’язку з введенням карантинних обмежень.

Окрім цього карантин спровокував нову тенденцію – пошук плодоовочевими компаніями нових каналів реалізації продукції, зазначила експерт.

«В цілому агровиробники сьогодні роблять акцент на онлайн-продаж. У зв’язку з цим навіть малі фермери активно використовують можливості соціальних мереж, платформ на базі Instagram... для продажу своєї продукції. При цьому чималу роль в цьому відіграє процес доставки і тому ті фермери, які можуть його реалізувати, мають непогані перспективи для розвитку і зр1остання навіть в сьогоднішній кризовий період», – підкреслила Звєрєва.