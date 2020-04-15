В Україні введуть держрегулювання цін на 10 продуктів харчування

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Кабінет міністрів України має намір ввести державне регулювання цін на 10 основних продуктів харчування для забезпечення продовольчої безпеки. Про це NNS дізнався від журналістів unian, які в свою чергу посилаються на повідомлення міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігора Петрашко.

"Ми плануємо і працюємо над тим, щоб ввести зараз більш м'який інструмент регулювання. На даний момент це 10 товарів, основні для кожної людини або домогосподарства, - борошно, цукор, макаронні вироби, молоко, яйця, хліб, м'ясо птиці, вершкове масло, гречана крупа", - сказав він.

Міністр зазначив, що останні десять днів спостерігається позитивна цінова динаміка на продукти, і постачальники "сумлінно ставляться до формування цін". Він наголосив, що уряд щодня співпрацює з дистриб'юторами і магазинами для того, щоб ціни на продовольство залишалися доступними.

Також Петрашко додав, що уряду вдалося уникнути дефіциту продуктів, попри обмежувальні заходи, введені на період карантину.

"Нам вдалося уникнути дефіциту продовольчих товарів, попри введення карантинних обмежень і заборону на роботу ринків. Всі товари є в наявності", - сказав він.

Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявивляв, що стрибка цін на продукти перед Великоднем цього року не буде.

З 9 квітня українські мережі супермаркетів почали знижувати націнку на продукти першої необхідності. Раніше Антимонопольний комітет зафіксував зростання роздрібних цін на продукти харчування в деяких регіонах України. Зокрема, з початку березня ціни на гречану крупу виросли більше ніж на 50%, пшоно - на 24%, цукор - на 16%. Після цього АМКУ відкрив розслідування щодо антиконкурентних дій українських торговельних мереж.