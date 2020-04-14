Приватбанк ввел дополнительные "кредитные каникулы"

- 14 квіт. 2020
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Государственный Приватбанк ввел заемщикам, испытывающим трудности из-за пандемии коронавируса (увольнение, отпуск за свой счет и прочее), дополнительные "кредитные каникулы" по программам кредитования "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости", сообщила сегодня пресс-служба банка.
Такие клиенты имеют право на перенос сроков всех очередных платежей до 31 июля 2020 года с соответствующим заключением дополнительных соглашений к кредитному договору или договору лизинга после окончания карантина. Для оформления "кредитных каникул" достаточно заполнить заявку на сайте финучреждения, передает NNS со ссылкой на ubr.ua.
В банке напомнили, что в период карантина для физических лиц доступно большинство кредитных программ Приватбанка. Размеры кредитных лимитов на карточках и программ рассрочки регулируются банком с учетом экономической ситуации, кредитной истории заемщиков и на принципах, определенных публичной офертой.
"Согласно закону №533-IX от 17 марта 2020 года, в случае возникновения у клиентов проблем с обслуживанием долга, связанных с эпидемией и карантином, Приватбанк не применяет штрафов и пени за просрочку платежей", – говорится в сообщении.
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