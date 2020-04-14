Ахметов собирается судиться с Украиной

- 14 квіт. 2020
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Энергохолдинг ДТЭК рассматривает возможность обращения в международный арбитраж в связи с ростом долгов за электроэнергию генерации из альтернативных источников.
Как передает NNS со ссылкой на БизнесЦензор, об этом гендиректор “ДТЭК” Максим Тимченко заявил на онлайн-брифинге.
По словам гендиректора компании, долг госпредприятия “Гарантированный покупатель” перед предприятиями “ДТЭК ВИЭ” достиг 1,1 млрд грн.
“Конечно же сегодня возникает необходимость серьезно задумываться о международном арбитраже для того, чтобы защитить инвесторов и кредиторов, которые поверили гарантиям государства и стали инвестировать в зеленую генерацию”, — сказал глава ДТЭК.
Тимченко добавил, что ДТЭК вложил в объекты альтернативной энергетики 1,2 млрд евро, в том числе заемных средств.
Как сообщалось, по данным Минэнерго, производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) в 2019 году возросло в 2,1 раза — до 5,54 млрд кВт-ч. В том числе на ДТЭК пришлось 25% отпущенной по “зеленому тарифу” электроэнергии.
В марте Минэкоэнерго спрогнозировало рост производства электроэнергии по “зеленому тарифу” в 2020 году на 86%.
Крупнейшими производителями зеленой генерации в Украине являются ДТЭК Рината Ахметова, “Виндкрафт” Карла Штурена, китайская CNBM и “Ветряные парки Украины” Максима Ефимова.
Холдинг “ДТЭК Энерго” включает в себя бизнес угольных шахт и угольных электростанций и принадлежит Ринату Ахметову, который летом прошлого года купил виллу Франции за 200 млн евро.
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