ПриватБанк изменил правила покупок: что надо знать украинцам

- 14 квіт. 2020
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Как стало известно NNS, на сайте Минфина появилась жалоба на внезапное сокращения лимита для интернет-покупок и оплаты частями. В ПриватБанке после жалобы клиента, пояснили, что банк ввел ограничения своим клиентам.
"10.04.2020 два часа выбирал в интернет магазине, интересующий товар, перешел на оплату частями и в итоге выпала новость, что превышен лимит в 10000 грн. Захожу в Приват24 в оплате частями прописано: максимальный лимит 37000 грн., «железная леди» сказала тоже самое. Дожидаюсь ответа оператора, который сообщает, что в условиях карантина, лимит не должен превышать 10000 грн. Все понимаю, но Вы людям об этом сообщите, чтобы они время зря не теряли. И как от покупки оторвать 350 грн. превышения?", - написал возмущенный клиент.
В ПриватБанке объяснили ситуацию:
"В связи с употреблением Банком оперативных мероприятий с целью обеспечения безопасности здоровья своих клиентов и стабильной работы всех банковских услуг мы временно вынуждены ограничить максимальные суммы при оформлении сделок с оплатой частями в пределах: до 10 000 грн на 1 соглашение для системных (национальных) партнеров Банка; до 5000 грн на 1 соглашение для не системных (других) партнеров Банка. И в этот период временно остановлено оформление Быстрого кредита и Мгновенной рассрочки (Кредит наличными). Приносим извинения за возможные неудобства".
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