ПриватБанк изменил правила покупок: что надо знать украинцам

Завантажте мобільний додаток сайту

Как стало известно NNS, на сайте Минфина появилась жалоба на внезапное сокращения лимита для интернет-покупок и оплаты частями. В ПриватБанке после жалобы клиента, пояснили, что банк ввел ограничения своим клиентам.

"10.04.2020 два часа выбирал в интернет магазине, интересующий товар, перешел на оплату частями и в итоге выпала новость, что превышен лимит в 10000 грн. Захожу в Приват24 в оплате частями прописано: максимальный лимит 37000 грн., «железная леди» сказала тоже самое. Дожидаюсь ответа оператора, который сообщает, что в условиях карантина, лимит не должен превышать 10000 грн. Все понимаю, но Вы людям об этом сообщите, чтобы они время зря не теряли. И как от покупки оторвать 350 грн. превышения?", - написал возмущенный клиент.

В ПриватБанке объяснили ситуацию: