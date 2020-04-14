В Україні закриють всі ринки

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В Україні закриють продуктові ринки, яким раніше було дозволено працювати під час карантину. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН.

Згідно інформації, отриманої NNS , головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко знову заборонив роботу ринків під час карантину. Про це він заявив в ефірі «Свободи слова» на ICTV 13 квітня.

«З завтрашнього дня моя постанова, що прописувала умови, як відкриватися ринкам, буде визнана такою, що втратила чинність», - заявив Ляшко.

За словами санітарного лікаря, дозвіл на роботу ринків було введено для того, щоб українці мали доступ до більш дешевих продуктів, ніж в магазинах. Однак було виявлено ряд порушень і зловживань, які змусили Ляшко скасувати постанову.

«Хоча було чітко прописано, коли можна відкривати, як керівництво ринку має забезпечити і відвідувачів, і працівників ринку засобами індивідуального захисту, але ми маємо шалені порушення», – стверджує санітарний лікар.