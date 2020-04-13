Субсидію та пільги все ж урізали. На боротьбу з коронавірусом заклали 64 мільярди. Бюджет змінено

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Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету-2020 за основу і в цілому.

Парламент голосував двічі - законопроєкт 3279-д "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" за основу підтримали 252 депутати, в цілому - 249, повідомляє NNS із посиланням на Укрінформ.

Згідно з документом, дефіцит держбюджету пропонується збільшити на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи скорочують на 119,75 млрд грн - до 975,8 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки збільшуються на 82,4 млрд грн - до 1266,4 млрд грн (з 1184 млрд грн).

У бюджеті також закладено фонд на боротьбу з COVID-19 в розмірі 64,9 млрд грн.

У частині доходу зменшилися на 145,4 млрд податкові надходження, в основному за рахунок зменшення внутрішніх податків на товари і послуги та ПДВ з імпорту.

Документом також передбачено скорочення ряду видатків. Зокрема, скорочуються видатки на виплату пільг та житлових субсидій громадянам на 8,2 млрд грн. Також скорочуються видатки на підтримку та розвиток об’єднаних територіальних громад на 2,1 млрд грн, на виплату деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення (перенесено термін запровадження підвищених розмірів деяких соціальних виплат з 1 січня на 1 липня 2020 року) - на 1,9 млрд грн.

Урізано видатки на 1,6 млрд грн на функціонування Фонду енергоефективності, на 1,2 млрд - на статистичні спостереження, з розвитку фізичної культури та спорту забрано 2,3 млрд грн. Зменшено капітальні видатки центральних органів виконавчої влади на понад 1 млрд грн.

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Окрім того, до завершення карантину, починаючи вже з 1 квітня зарплата державних чиновників не повинна перевищувати 47 тисяч гривень. Це стосується суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників НБУ, ЦВК та багатьох інших чиновників.

Як повідомляв Укрінформ, уряд переглянув макропрогноз на 2020 рік. Зокрема, прогноз ВВП України на цей рік був переглянутий - наразі очікується падіння на 3,9% порівняно зі зростанням на 3,7%, яке прогнозувалося раніше, до початку світової кризи. Рівень безробіття становитиме 9,4% проти прогнозованого 8,1%, а падіння реальної заробітної плати складе 0,3%.

Середньорічний курс гривні прогнозується на рівні 29,5 грн за дол. США (порівняно з 27 грн за дол. США, прогнозованими у жовтні 2019 року). Зростання цін на споживчому ринку лише тимчасово прискориться до 8,7% (порівняно з 5,5% у попередньому прогнозі), та вже в наступному році повернеться до цільових 5%, запевняють у Кабміні.