Депутати хочуть скоротити пільги та субсидію на 8 млрд грн

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Проєктом бюджету, який винесено на розгляд Верховної Ради, пропонується зменшити видатки на виплату пільг та субсидій на 8,2 млрд грн, як було зазначено і в попередній редакції пропонованих змін до держбюджету-2020.

Відповідні розрахунки запропоновані проєктом закону № 3279-д про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який оприлюднено на сайті Верховної Ради, передає NNS .

Оприлюдненим документом Кабінет міністрів пропонує скоротити на 8 240 328 тис. грн видатки на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі.

Таким чином, наразі затверджена сума на вказані видатки становить 47,5 млрд грн, а з урахуванням пропонованих змін складе 39,3 млрд грн.

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Окрім того, пропонується зменшити на 3 млн 600 тис. грн видатки на заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення

Також Кабмін пропонує зменшити на 1, 3 млрд грн видатки на виплату деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення.

Водночас уряд пропонує залишити по 10 млн грн на реалізацію пілотного проекту «Розвиток соціальних послуг» та на компенсацію частини витрат на здійснення заходів з реалізації державних програм соціального захисту населення, а не скасувати повністю їхнє фінансування, як передбачалося попереднім проєктом змін до держбюджету.

Також уряд пропонує на 18,3 млн грн зменшити фінансування на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих таборах МДЦ «Артек» і ДЦ «Молода гвардія».

Водночас уряд пропонує скасувати виділення коштів на підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту ( - 686 тис. грн).

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня, Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроєкт №3276 про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік. Щоб ухвалити проєкт закону депутатам не вистачило кількох голосів. За тиждень законопроєкт №3276 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в доопрацьованому варіанті внесли до парламенту і зареєстрували як 3276-д.