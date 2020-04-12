Проезд в поездах не подорожает после карантина

- 12 квіт. 2020
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АО «Укрзализныця» не планирует повышать тарифы после окончания карантина.
Об этом заявил в интервью «Радио Свобода» министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает NNS со ссылкой на Укринформ.
«Пока что повышение тарифов по пассажирским перевозкам как не планировалось, так и не планируется. Понятно, что к этому вопросу необходимо будет подходить в будущем. Но когда? Я пока вам не скажу. Тем более, что сейчас пассажирские перевозки у нас не осуществляются», - сказал Криклий.
В то же время он отметил, что нет закона о независимом регуляторе в сфере транспорта, чтобы тарифы устанавливались им.
«Это аналог, как НКРЭКУ в энергетике. Это нам существенно упростило бы жизнь, чтобы это не имело какого-то политического привкуса и подтекста. Поэтому рассчитываю, что этот закон таки будет принят, и соответствующая комиссия будет создана. Они всем этим будут заниматься», - уточнил министр.
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