Проезд в поездах не подорожает после карантина

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АО «Укрзализныця» не планирует повышать тарифы после окончания карантина.

Об этом заявил в интервью «Радио Свобода» министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает NNS со ссылкой на Укринформ.

«Пока что повышение тарифов по пассажирским перевозкам как не планировалось, так и не планируется. Понятно, что к этому вопросу необходимо будет подходить в будущем. Но когда? Я пока вам не скажу. Тем более, что сейчас пассажирские перевозки у нас не осуществляются», - сказал Криклий.

В то же время он отметил, что нет закона о независимом регуляторе в сфере транспорта, чтобы тарифы устанавливались им.