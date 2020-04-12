В Україні роботи виростили картоплю розміром з фасолину

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Українська компанія DroneUA зібрала перший врожай картоплі, вирощений без участі людини - за допомогою роботизованих ферм власної розробки. Про це NNS повідомляє з посиланням на agrarii-razom, який посилається на представника компанії Валерія Яковенка.

Згідно інформації, отриманої NNS , про досягнення Валерій Яковенко повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Сьогодні ми зібрали перший урожай картоплі з допомогою наших роботизованих ферм. Весь урожай вмістився на одній долоні – всього кілька дрібних бульб розміром як квасоля. Але ж вони вирощені без участі людини – і саме тому це досягнення»,- зазначив він, уточнивши, що причина незначного врожаю полягає «просто у відсутності терпіння».

Валерій Яковенко також повідомив, що DroneUA в даний час продовжує працювати над новими системами освітлення та алгоритмами догляду за рослинами.

«Саме такі ферми і інші пристрої без участі людини до рутинних процесах – це майбутнє»,- підкреслив представник компанії.