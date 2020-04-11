Список продуктів в АТБ, що продаються без націнки з 10 квітня

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В супермаркетах мережі АТБ деякі продукти з 10 квітня продаються без прибуткової націнки. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт компанії .

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі без продуктової націнки в мережі АТБ можна купити такі продукти: