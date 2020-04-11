В Україні вперше для ремонту доріг почали використовувати металургійні відходи

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На Донеччині вперше в Україні у 2020 році під час ремонту доріг стали використовувати відходи металургійного виробництва – шлаки. Про це повідомляє #Шотам з посиланням на Центр транспортних стратегій, інформує NNS.

“Перша область, яка почала використовувати шлаковий щебінь, – Донецька область. Вони забирають шлаки з заводу ім. Ілліча. Далі в пріоритеті – Запорізька і Дніпропетровська області. Ми на етапі впровадження цих технологій. І стимулюємо підрядників використовувати альтернативні технології”, – зазначили в Укравтодорі.

Раніше Кабмін дозволив використовувати металургійні шлаки при будівництві доріг. Відповідне розпорядження було опубліковано в газеті “Урядовий кур’єр” від 19 лютого 2020 року.

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Повідомлялося, що в договорах на будівництво та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Миколаївській, Кіровоградській областях буде передбачатися використання відходів виробництва (металургійних шлаків, зол віднесення тощо), яке відповідає нормативним документам.

За підрахунками аналітиків, Україна без проблем може збільшити використання шлаків в дорожньому будівництві як мінімум в п’ять разів.

Фото ілюстративні