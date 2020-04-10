Як зареєструватись у центрі зайнятості онлайн: покрокова інструкція

10 квіт. 2020
293

Завантажте мобільний додаток сайту

В умовах тимчасового чи повного зупинення роботи окремих підприємств внаслідок карантинних обмежень зростає кількість тих, хто потребує реєстрації як безробітний в державній службі зайнятості. Остання надала для цього відповідний алгоритм. Про це NNS повідомляє з посиланням на Бухгалтер.UA.

Згідно отриманої NNS інформації, кожен центр зайнятості має електронну поштову скриньку, на яку можна подати документи для реєстрації як безробітного у державній службі зайнятості. Як це зробити?

Крок 1. Вибір центру зайнятості: з наведеного переліку оберіть той центр зайнятості, який зручний для вашої реєстрації та подальшого обслуговування.

Крок 2. Підготовка заяв:

Крок 3. Підготовка документів:

Крок 4. Формування е-листа:

  • оформлені заяви та підготовлені документи додайте як вкладення до е-листа до обраного вами центру зайнятості;
  • у темі листа зазначте прізвище, ім'я, по батькові, наприклад "Електронне подання документів - Петренко Іван Петрович";
  • у разі значного обсягу е-документів ви можете їх надіслати декількома е-листами.

Увага!!! Під час формування е-пакету документів не користуйтесь архіваторами! Сформовані у архів е-пакети будуть відхилені поштовими сервісами державної служби зайнятості у цілях безпеки!

Крок 5. Подання документів: надішліть сформований лист на електронну поштову скриньку обраного вами центру зайнятості.

Нагальне прохання: Подавайте документи, у тому числі електронною поштою, у робочі години робочих днів!

Крок 6. Надання статусу безробітного: чекайте відповіді центру зайнятості щодо прийнятих рішень (електронною поштою або телефоном).

Крок 7. Тримайте зв'язок з вашим кар'єрним радником.

Відповідно до вимог Порядку № 792 після завершення карантину або надзвичайної ситуації, впродовж 10 робочих днів ви маєте подати до центру зайнятості оригінали документів, необхідні для надання статусу безробітного (пункти 17-19 Порядку). Цей період може бути продовжений з урахуванням поважної причини, передбаченої пунктом 28 Порядку.

Зі свого боку, Координаційний центр з надання правової допомоги наголосив на наступних нюансах:

  • клієнту необхідно обов'язково надати центру зайнятості актуальні контактні дані, за якими він перебуває на постійному зв'язку;
  • кожному, хто будь-яким доступним каналом надав службі зайнятості на місцях документи, необхідні для реєстрації, статус безробітного надається з першого дня звернення у службу. При цьому, безробітному не потрібно приходити у центр зайнятості особисто. Все обслуговування фахівці здійснюють дистанційно.
Автор: Екатерина Андрус

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі

×

Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!