Як зареєструватись у центрі зайнятості онлайн: покрокова інструкція

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В умовах тимчасового чи повного зупинення роботи окремих підприємств внаслідок карантинних обмежень зростає кількість тих, хто потребує реєстрації як безробітний в державній службі зайнятості. Остання надала для цього відповідний алгоритм. Про це NNS повідомляє з посиланням на Бухгалтер.UA.

Згідно отриманої NNS інформації, кожен центр зайнятості має електронну поштову скриньку, на яку можна подати документи для реєстрації як безробітного у державній службі зайнятості. Як це зробити?

Крок 1. Вибір центру зайнятості: з наведеного переліку оберіть той центр зайнятості, який зручний для вашої реєстрації та подальшого обслуговування.

Крок 2. Підготовка заяв:

завантажте форми Заяви про надання/поновлення статусу безробітного та Заяви про призначення/поновлення виплати допомоги по безробіттю ;

та ; роздрукуйте заяви;

заповніть заяви та підпишіть їх (зазначте у заяві ваші актуальні контакти);

зробіть скан- чи фото-копію підписаних заяв.

Крок 3. Підготовка документів:

уважно ознайомтеся з переліком документів, необхідних для реєстрації;

складіть перелік документів, які необхідні саме вам з урахуванням вашої приналежності до певної категорії осіб;

зробіть скан- або фотокопії своїх документів.

Крок 4. Формування е-листа:

оформлені заяви та підготовлені документи додайте як вкладення до е-листа до обраного вами центру зайнятості;

у темі листа зазначте прізвище, ім'я, по батькові, наприклад "Електронне подання документів - Петренко Іван Петрович";

у разі значного обсягу е-документів ви можете їх надіслати декількома е-листами.

Увага!!! Під час формування е-пакету документів не користуйтесь архіваторами! Сформовані у архів е-пакети будуть відхилені поштовими сервісами державної служби зайнятості у цілях безпеки!

Крок 5. Подання документів: надішліть сформований лист на електронну поштову скриньку обраного вами центру зайнятості.

Нагальне прохання: Подавайте документи, у тому числі електронною поштою, у робочі години робочих днів!

Крок 6. Надання статусу безробітного: чекайте відповіді центру зайнятості щодо прийнятих рішень (електронною поштою або телефоном).

Крок 7. Тримайте зв'язок з вашим кар'єрним радником.

Відповідно до вимог Порядку № 792 після завершення карантину або надзвичайної ситуації, впродовж 10 робочих днів ви маєте подати до центру зайнятості оригінали документів, необхідні для надання статусу безробітного (пункти 17-19 Порядку). Цей період може бути продовжений з урахуванням поважної причини, передбаченої пунктом 28 Порядку.

Зі свого боку, Координаційний центр з надання правової допомоги наголосив на наступних нюансах: