Як зареєструватись у центрі зайнятості онлайн: покрокова інструкція

- 10 квіт. 2020
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В умовах тимчасового чи повного зупинення роботи окремих підприємств внаслідок карантинних обмежень зростає кількість тих, хто потребує реєстрації як безробітний в державній службі зайнятості. Остання надала для цього відповідний алгоритм. Про це NNS повідомляє з посиланням на Бухгалтер.UA.
Згідно отриманої NNS інформації, кожен центр зайнятості має електронну поштову скриньку, на яку можна подати документи для реєстрації як безробітного у державній службі зайнятості. Як це зробити?
Крок 1. Вибір центру зайнятості: з наведеного переліку оберіть той центр зайнятості, який зручний для вашої реєстрації та подальшого обслуговування.
Крок 2. Підготовка заяв:
- завантажте форми Заяви про надання/поновлення статусу безробітного та Заяви про призначення/поновлення виплати допомоги по безробіттю;
- роздрукуйте заяви;
- заповніть заяви та підпишіть їх (зазначте у заяві ваші актуальні контакти);
- зробіть скан- чи фото-копію підписаних заяв.
Крок 3. Підготовка документів:
- уважно ознайомтеся з переліком документів, необхідних для реєстрації;
- складіть перелік документів, які необхідні саме вам з урахуванням вашої приналежності до певної категорії осіб;
- зробіть скан- або фотокопії своїх документів.
Крок 4. Формування е-листа:
- оформлені заяви та підготовлені документи додайте як вкладення до е-листа до обраного вами центру зайнятості;
- у темі листа зазначте прізвище, ім'я, по батькові, наприклад "Електронне подання документів - Петренко Іван Петрович";
- у разі значного обсягу е-документів ви можете їх надіслати декількома е-листами.
Увага!!! Під час формування е-пакету документів не користуйтесь архіваторами! Сформовані у архів е-пакети будуть відхилені поштовими сервісами державної служби зайнятості у цілях безпеки!
Крок 5. Подання документів: надішліть сформований лист на електронну поштову скриньку обраного вами центру зайнятості.
Нагальне прохання: Подавайте документи, у тому числі електронною поштою, у робочі години робочих днів!
Крок 6. Надання статусу безробітного: чекайте відповіді центру зайнятості щодо прийнятих рішень (електронною поштою або телефоном).
Крок 7. Тримайте зв'язок з вашим кар'єрним радником.
Відповідно до вимог Порядку № 792 після завершення карантину або надзвичайної ситуації, впродовж 10 робочих днів ви маєте подати до центру зайнятості оригінали документів, необхідні для надання статусу безробітного (пункти 17-19 Порядку). Цей період може бути продовжений з урахуванням поважної причини, передбаченої пунктом 28 Порядку.
Зі свого боку, Координаційний центр з надання правової допомоги наголосив на наступних нюансах:
- клієнту необхідно обов'язково надати центру зайнятості актуальні контактні дані, за якими він перебуває на постійному зв'язку;
- кожному, хто будь-яким доступним каналом надав службі зайнятості на місцях документи, необхідні для реєстрації, статус безробітного надається з першого дня звернення у службу. При цьому, безробітному не потрібно приходити у центр зайнятості особисто. Все обслуговування фахівці здійснюють дистанційно.
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