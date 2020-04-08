Україна вирішила не купувати електроенергію у Росії та Білорусії

Завантажте мобільний додаток сайту

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила постанову "Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Про це стало відомо під час засідання Комісії, повідомляє NNS із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, НКРЕКП доручила анулювати всі результати річних аукціонів, на яких розподілено пропускну спроможність на 2020 рік у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства, та відшкодувати кошти, сплачені за пропускну спроможність.

Також Комісія доручила обмежити до 0 МВт доступну пропускну спроможність, що буде пропонуватися на місячних та добових аукціонах у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

"В умовах неконтрольованого розповсюдження коронавірусу COVID-19 у державах, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства, на політичний ризик виконання договірних зобов’язань зі сторони таких держав накладається ризик фізичної можливості виконання відповідних договірних зобов’язань, що пов’язано із достатньою кількістю працездатного персоналу, що забезпечує виробництво та передачу електричної енергії", - пояснили своє рішення в НКРЕКП.

Комісія вважає, що безпека постачання електричної енергії у короткостроковій перспективі, враховуючи ситуацію, пов'язану з поширенням коронавірусу, може бути порушена, що, в свою чергу, може призвести до неконтрольованих наслідків.

"Ураховуючи зазначене, НЕК Укренерго пропонується вжити тимчасові заходи, що у своїй сукупності призведуть до обмеження здійснення комерційних операцій із імпорту електричної енергії із держав, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства", - додали в Комісії.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 18 березня 2020 року схвалив рішення про введення з 1 квітня спеціального мита для російських електроенергії та вугілля, крім антрациту та коксівного.