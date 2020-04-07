Якими будуть ціни на продукти до Великодня

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За два тижні, 19 квітня, православні українці святкуватимуть Великдень. Чи буде традиційне підвищення цін на продукти до свята?

Підвищення цін на продукти харчування цьогоріч певно не буде. Таку думку висловив економічний експерт Андрій Новак. Про це NNS повідомляє з посиланням на agroreview.com.

«Ціни не зростуть, бо великого попиту на продукти харчування не буде. Від початку карантину українці тільки те й робили, що ходили за харчами у продуктові мережі. І сьогодні купівельна спроможність українців – досить низька», - каже експерт.

За його словами, українці святкуватимуть Великдень скромно і в домашньому режимі. Відтак, ажіотажу на харчі не буде, каже фахівець.

Думку Новака розділяє економічний експерт Олександр Охріменко. Продуктовий бум – позаду, каже він.

«Не думаю,що на Великдень буде ажіотаж. Люди вже скупилися і достатньо. Фінансової можливості активно купувати і надалі у людей нема.

Щодо цін – те ж саме. Хто хотів – той уже достатньо їх підняв», - вважає Охріменко.

А от аналітики ресурсу «Pro consulting» стверджують, що підвищеним попитом все ж буде користуватися на карантині «соціальний кошик».

«У розрізі продуктів харчування найменше впаде попит на продукти харчування, які відносяться до «соціальної кошику» - хліб, м'ясо, яйця і молоко. Це базові продукти харчування, які населення буде споживати практично в будь-яких умовах, тому для цієї категорії споживання на час карантину скоротиться на 5-10%», - зазначили там.