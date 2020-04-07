Коломойський остаточно програв у Верховному суді Великобританії по справі Приватбанку

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Коломойський програв у Верховному суді Великобританії по справі Приватбанку. Про це NNS повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Згідно інформації, отриманої NNS , суд відхилив клопотання колишніх власників банку.

Верховний суд Сполученого Королівства відмовив у задоволенні клопотань, поданих Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, про дозвіл оскаржити рішення Апеляційного суду від жовтня 2019 року по справі «Приватбанку». Про це повідомляє прес-служба банку.

У рішенні, ухваленому 6 квітня 2020 року суддями Рідом, Бригсом і Сейлсом, Верховний суд підтвердив, що в задоволенні клопотань про дозвіл на оскарження повинно бути відмовлено «оскільки клопотання не стосуються питань права, які повинні розглядатися в даний момент». Верховний суд також зобов'язав Коломойського, Боголюбова і компанії відшкодувати витрати, понесені «ПриватБанком» у зв'язку з їх невдалими клопотаннями, повідомили в прес-службі. «Таким чином, у Коломойського, Боголюбова і компаній більше немає ніяких способів оскарження, тому позов банку в подальшому буде розглядатися по суті у Високому суді Лондона. Банк упевнений, що в кінцевому рахунку йому вдасться відшкодувати понад 3 млрд доларів, які потрібні у провадженнях», - йдеться в повідомленні.