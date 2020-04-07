Криза-2020 і криза-2015: в чому різниця? Пояснення НБУ

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У Національному банку України розповіли, чи нинішня криза відрізняється від кризи, яка була в Україні у 2015 році. Про це NNS повідомляє з посиланням на Перший діловий телеканал.

Згідно інформації, отриманої NNS , порівняно з кризою 2015 року зараз зросли державні резерви країни і покращилася система фінансового моніторингу.

Про це повідомив журналістам заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб. Він зазначив, що коли починав працювати, резерви Нацбанку становили шість мільярдів доларів. У той час як зараз вони становлять 26 мільярдів, — зазначає топменеджерів НБУ, додавши, що змінилася, як банківська система, так і система фінансового моніторингу.

- У 2015 році, незважаючи на жорсткі обмеження, поки ми не вичистили з банківської системи банки, які займалися відмиванням грошей, дуже важко було зупинити всі ці «липові» контракти . Зараз ми бачимо, як працює система фінансового моніторингу, хоча всі дуже нарікали й казали, що вона дуже жорстка, але в період кризи система довела свою ефективність, — резюмує Сологуб.