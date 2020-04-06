Долар падає. Новини від Нацбанку

- 06 квіт. 2020
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Національний банк України на понеділок, 6 квітня 2020 року, зміцнив офіційний курс гривні на 22 копійки - до 27,373 грн за долар проти 27,5962 грн за долар у п'ятницю.
Такі дані наведено на сайті НБУ, передає NNS
Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 27,373 грн за долар проти 27,5962 грн за долар у п'ятницю, курс гривні до євро встановлено на рівні 29,5601 грн за євро проти 30,0812 грн за євро напередодні.
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