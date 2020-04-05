Найбільшу баржу в історії України будують в Ізмаїлі

- 05 квіт. 2020
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Ізмаїльські підприємства "Дунайсудосервіс" і "Дунайсудоремонт" приступили до будівництва найбільшої баржі в Україні, яка буде знаходиться у Світловодському річковому терміналі. Повідомляє NNS із посиланням на ЦТС, згідно інформації ГО СП "Дунайсудосервіс".
Розмір майбутньої баржі складе 128 метрів, а вантажопідйомність – шість тисяч тонн. Про це повідомляє ЦТС з посиланням на інформацію ГО СП "Дунайсудосервіс".
Повідомляється, що будівництво цієї баржі планується закінчити вже у другій половині 2020 року.
"Баржа проєкту D-6000 належить до типу "річка-море" і призначена для перевезення зернових вантажів, для чого буде оснащена люками і відповідними механізмами. Наявність двох трюмів сумарним обсягом 8000 кубометрів дозволить при необхідності перевозити одночасно дві різні партії вантажу", - пояснюють ізмаїльські суднобудівники.
Поки ця баржа є найбільшим проєктом українських суднобудівників, на її будівництво піде 1230 тон сталі.
"Після 2-х років роботи пілотного проєкту з 2-ма буксирами та 4 баржами ми зробили новий крок у розвитку нашого річкового флоту - розмістили замовлення на будівництво нової баржі - найбільшою за своїми характеристиками баржі на річках України і, можливо, не тільки в Україні", - зазначив директор компанії "Гермес-Трейдінг", співзасновник холдингу "АгроВіста" Юрій Скічко.
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