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Введення карантину боляче вдарило по багатьом компаніям, які вимушені були призупинити свою діяльність. Сотні тисяч людей залишились без грошей і вимушені шукати способи підробітку. Які вакансії затребувані в Україні під час карантину? Про це NNS повідомляє з посиланням на aspi.com.ua.

Згідно інформації, отриманої NNS , міжнародний портал для пошуку вакансій "HeadHunter Україна" зазначає, що шукачі зможуть повернутися в колишній режим тільки після скасування карантину. Керівник "HH" Юлія Дрожжина розповіла, що сфери доставки, упаковки, служби підтримки, перевезень як ніколи широко відчинили свої двері для всіх бажаючих підробити без особливого досвіду роботи.

ASPI news вивчило ці сфери обслуговування і з'ясувало, що стоїть за обіцяними "великими зарплатами" і "показушними" умовами. Наприклад, "Нова пошта" вказала, що шукає більше двох тисяч кур'єрів, велика нестача менеджерів по роботі з клієнтами, немає операторів для обробки дзвінків. Постійна плинність кадрів зумовлена тим, що година роботи коштує 50 гривень, проте, за словами співробітників цієї пошти, люди йдуть через дві години і забирають свої 100 гривень. Справа в тому, що керівництво зобов'язало всіх носити маски, і якщо камера спостереження фіксує порушення - миттєве звільнення без розглядів. У день можуть бути звільнені понад 20 осіб.

Потрібні продавці без досвіду у великі супермаркети "Сільпо", "Ашан" і "Новус". Компанії навіть готові наймати студентів для роботи за касою на неповний робочий день. Така нестача вільних рук пов'язана з тим, що більшість співробітників просто не можуть доїхати на своє робоче місце через перекритий транспорт. "Фора" запропонувала пережити кризу з ними за 9 500 в місяць: "Ми раді бачити в нашому колективі на тимчасовій вакансії тих, хто втратив роботу і опинився у відпустці за свій рахунок".

У службі доставки Glovo також величезний попит на вакансії. На сайті пошуку роботи компанія виставила зарплату в 35 тисяч гривень. Однак керівництво не вказує, що ця цифра залежить від кількості замовлень, від бонусів і всього іншого. Справжня середня зарплата не перевищує 7-8 тисяч гривень. Більш того, Glovo вирішило зрізати і без того мінімальну зарплату на 35% і не сповіщати про це на сайті вакансій.

Для тих, хто боїться особистого контакту, з'явилася вакансія піший кур'єр за 600 гривень в день. Все що необхідно - розклеювати оголошення і розносити їх по поштових скриньках: "Підробляйте просто гуляючи по своєму району".

Охоронці і садівники - ця сфера, за словами аналітиків, скоро стане лідером на ринку, оскільки її потребують магазини, офіси, приватні будинки і держустанови. Тут роботодавець не виставляє захмарних сум - від 8,5 тисячі гривень у місяць в середньому. Єдина вимога - поруч з місцем роботи, оскільки цю сферу не включили в перелік тих, хто повинен отримати перепустки на громадський транспорт.