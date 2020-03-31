Ринки в Україні можуть працювати тільки за певних умов: МОЗ

- 31 бер. 2020
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Міністерство охорони здоров’я України дозволяє працювати продуктовим ринкам в період карантину, тільки якщо виконуються обов’язкові умови. Про це NNS повідомляє з посиланням на постанову головного санітарного лікаря України, заступника глави МОЗ Віктора Ляшка.
Згідно отриманої NNS інформації виконавчі органи влади та органи місцевого самоврядування можуть дозволити роботу ринків в разі виконання таких умов:
- зареєстрований оператор ринку харчових продуктів;
- перебування на ринку не більше одного відвідувача на 20 квадратних метрів торговельної площі;
- наявна можливість забезпечення дотримання відстані між покупцями в чергах не менш ніж 1,5 метри;
- забезпечення відповідного персоналу та покупців засобами індивідуального захисту;
- забезпечена можливість протиепідемічних заходів;
- для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі повинна становити не менше ніж 3 метри.