Ринки в Україні можуть працювати тільки за певних умов: МОЗ

31 бер. 2020
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Міністерство охорони здоров’я України дозволяє працювати продуктовим ринкам в період карантину, тільки якщо виконуються обов’язкові умови. Про це NNS повідомляє з посиланням на постанову головного санітарного лікаря України, заступника глави МОЗ Віктора Ляшка.

Згідно отриманої NNS інформації виконавчі органи влади та органи місцевого самоврядування можуть дозволити роботу ринків в разі виконання таких умов:

  • зареєстрований оператор ринку харчових продуктів;
  • перебування на ринку не більше одного відвідувача на 20 квадратних метрів торговельної площі;
  • наявна можливість забезпечення дотримання відстані між покупцями в чергах не менш ніж 1,5 метри;
  • забезпечення відповідного персоналу та покупців засобами індивідуального захисту;
  • забезпечена можливість протиепідемічних заходів;
  • для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі повинна становити не менше ніж 3 метри.

Автор: Администратор

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