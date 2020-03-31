Рынок земли: как получить землю бесплатно

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Каждый украинец по закону имеет право получить до двух гектаров земли. А после того как земельная реформа вступит в силу, полученный пай можно будет продать.

О том, кто и как может бесплатно получить землю в Украине, сообщает NNS со ссылкой на OBOZREVATEL.

Местные власти не хотят, но закон заставляет

"Местные органы власти начинают рассказывать, что земли нет, все занято. И тут ситуация сложная. На практике и в теории эти вещи очень отличаются. Но это больше вопрос к органам местной власти", – заявил на одном из своих брифингов экс-премьер Алексей Гончарук.

Всего украинцам положено:

для ведения личного сельского хозяйства – не более 2,0 гектара;

для ведения садоводства – не более 0,12 гектара;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара.

Обращаясь к местной власти для получения участка, также необходимо предоставить:

графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка;

в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц, – согласование землепользователя;

в случае предоставления земельного участка для ведения фермерского хозяйства, – документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования в аграрном учебном заведении;

копию паспорта и идентификационного номера.

Сколько будет стоить гектар

По предварительным оценкам, стоимость гектара будет коллебаться в районе 2-3 тысяч долларов. Но в Раде уверяют, что эта цифра увеличится.

Как рассказал нардеп от “Слуги народа” Дмитрий Соломчук, через 2-3 года стоимость земли в Украине будет больше 5 тысяч евро, а после 2026 года гектар будет стоить больше 10 тысяч евро.