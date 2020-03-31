Поддержка бизнеса и населения во время кризиса: ВР приняла закон

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Вчера, 30 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада приняла законопроект №3275 о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с коронавирусом. “За” проголосовали 312 депутатов. Об этом NNS сообщает со ссылкой на psm7.com.

Что предусматривает законопроект?

Согласно полученной NNS информации: