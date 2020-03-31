Поддержка бизнеса и населения во время кризиса: ВР приняла закон

31 бер. 2020
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Вчера, 30 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада приняла законопроект №3275 о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с коронавирусом. “За” проголосовали 312 депутатов. Об этом NNS сообщает со ссылкой на psm7.com.

Что предусматривает законопроект?

Согласно полученной NNS информации:

  • вводится помощь по частичной безработице из-за приостановки работы предприятий на время карантина. Для получения пособия безработные не обязаны лично посещать центры занятости, а могут подтвердить свой статус по телефону или электронной почте;
  • уточняется норма об освобождении от налогообложения импорта медицинских изделий и оборудования, необходимых для борьбы с распространением коронавируса;
  • бизнес получил льготу по уплате налога на прибыль при условии финансирования мероприятий по борьбе с коронавирусом;
  • переносятся сроки подачи отчетности из-за введения карантина;
  • упрощаются поставки спирта для производства антисептиков и разрешается их производство на заводах Укрспирта;
  • возвращается плата земельного налога и налога на недвижимость в местные бюджеты за апрель;
  • вводится запрет на повышение ставок по кредитам на время карантина;
  • урегулируется вопрос дистанционной работы и введения гибкого рабочего графика;
  • повышаются штрафы за нарушение порядка формирования цен и тарифов на социальные товары, предельный уровень которых будет устанавливать Кабмин;
  • разрешается участие в судебных заседаниях в режиме видеоконференции.
Автор: Администратор

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