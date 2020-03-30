Как оформить субсидию онлайн: пошаговая инструкция

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Для граждан, которые имеют право на субсидию, но еще ее не получили, в Минцифры составили пошаговую инструкцию по оформлению субсидии онлайн, сообщает Соцпортал, информирует NNS.

Сообщается, что в первую очередь данная услуга адресована тем, кто лишился работы в связи с карантином и стал на учет как безработный.

Так, для оформления субсидии дистанционно в Минцифры советуют:

Перейти на сайт Минсоцполитики; Зарегистрироваться с помощью электронной подписи или BankID; Заполнить заявление о назначении cубсидии и указать банк, через который она будет поступать; Заполнить декларацию о доходах и расходах; Проверить правильность данных и подать документ.

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"В течение нескольких недель ожидайте сообщения о решении по поводу предоставления помощи и ее размера. Субсидия назначается до конца отопительного сезона и автоматически пересчитывается на следующий срок без дополнительных заявлений", – сообщает пресс-служба министерства.

Также сообщается, что субсидия предоставляется на основании заявления о назначении и информации центров занятости о пребывании этих граждан на учете. Для расчета субсидии будет учитываться размер помощи по безработице без сумм полученной зарплаты.