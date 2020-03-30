Що буде з ВВП, інфляцією та курсом гривні. Оновлений прогноз від Уряду

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Кабмін на засіданні 29 березня затвердив новий макропрогноз, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram, передає НВ, інформує NNS.

«Фахівці Мінекономіки в процесі підготовки нового прогнозу провели низку консультацій із експертами Мінфіну, НБУ, МВФ та незалежними аналітичними організаціями. Можливо, не всіма цифрами ми задоволені, але вже у другому півріччі очікуємо покращення економічної ситуації», — написав Шмигаль.

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Номінальний ВВП прогнозується на рівні 4 трлн грн. Раніше він оцінювався в 4,51 трлн грн. Прогноз інфляції погіршено з 5,5% до 8,7%, середньорічного курсу гривні - з 27 грн/$ до 29,5 грн/$.

Згідно з прогнозом, рівень безробіття становитиме 9,4% - на 1,3% більше, ніж у попередньому прогнозі. Прогнозується, що середньомісячна зарплата в 2020 році становитиме 11 тис. грн (попередній прогноз — 12,5 тис. грн). В Кабміні наголосили, що з урахуванням інфляції середньомісячна зарплата не зміниться порівняно з 2019 роком.

Нардеп від Слуги народу Ольга Василевська-Смаглюк написала в Facebook, що в новому прогнозі уряд очікує падіння ВВП на 3,9%, тоді як нинішній бюджет базується на прогнозі його зростання на 3,7%.

Вона додала, що дефіцит бюджету збільшено з 2,1% ВВП до 6% ВВП, і такий його розмір узгоджено з МВФ.

Депутат уточнила, що в другому півріччі курс долара очікується на рівні 30,5 грн/$, однак від'ємне сальдо торговельного балансу покращено до 9,29 млрд грн з 14,88 млрд грн.

Нагадаємо, на сьогоднішньому позачерговому засіданні Верховна Рада має намір внести зміни в держбюджет на 2020 рік. Дефіцит пропонується збільшити в три рази — з 96,3 млрд гривень до 298,4 млрд гривень. У разі прийняття законопроекту доходи держбюджету скоротяться з 1,096 трлн гривень до 972,6 млрд гривень, а витрати збільшаться з 1,184 трлн гривень до 1,263 трлн гривень.