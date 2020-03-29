Экс-премьер Гончарук «обещает» Украине доллар по 40

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Из-за вспышки коронавируса в Украине ввели карантин. Разумеется, что большинство компаний приостановили свою работу, из-за чего теряют прибыль. Касательно ситуации в Украине высказался бывший премьер-министр Алексей Гочарук.

Об этом NNS узнал от журналистов ukrainianwall.

В своем телеграмм-канале он опубликовал свое небольшое рассуждение на тему того, нужно ли Украине объявлять дефолт. По мнению Гончарука, если же дефолт все же будет оглашен, то это может грозить достаточно печальным исходом. Гончарук отметил, что в таком случае международные долги Украины никуда не пропадут. Они просто будут более увеличены по времени. Кроме того, наша страны в таком случае не сможет использовать новые финансовые ресурсы.

Алексей Гончаурк подчеркнул, что если правительство выберет дефолт, как простой ответ на трудный вопрос, то сценарий будет пессимистическим. Ведь новые ресурсы финансовые нужны будут, так как пик проблем на самом деле еще впереди, считает экс-премьер. В результате Гончарук поделился своим не слишком радостным прогнозом на дальнейшим период:

"А еще, думая на шаг вперед, я вижу очереди безработных, разрушены планы на будущее для миллионов людей и доллар по 40", - написал в своем блоге Алексей Гончарук.

Примечательно, что на фоне пандемии коронавируса доллар действительно стал повышаться в цене. Однако остается надеяться на то, что Алексей Гончарук ошибся и американская валюта не достигнет показателя в 40 гривен. К слову, в государственном бюджете ориентировочным показателем обозначили 27 гривен за 1 доллар. Конечно, это не прогноз, а лишь технический момент, как говорили нардепы. Однако видеть курс в 40 гривен точно никому не хочется.

Что касается тех граждан, которые потеряют работу, о чем упомнил экс-премьер, то для них в правительстве обещали упростить получение субсидий. При этом для всех остальных граждан сумма такой помощи тоже повыситься в период карантина из-за вспышки коронавируса.