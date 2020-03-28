Які товари найпопулярніші в Україні під час карантину

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Економіст назвав товари, які мають найбільший попит у населення України під час карантину. Про це NNS повідомляє з посиланням на ресурс businessua.com.

Згідно інформації, отриманої NNS , під час карантину найчастіше купують засоби захисту і дезінфекції, туалетний папір та алкоголь.

«Найбільший попит на захисні маски, дезінфекційні засоби, продукти харчування тривалого зберігання, туалетний папір і алкоголь», - каже економіст Андрій Новак.

За його словами, дефіциту цих товарів не буде. Україна в достатній кількості виробляє продукцію для внутрішнього споживання.

«Щодо масок, все залежатиме від фінансування їх виробництва, щодо дезінфекційних — думаю, вистачить, реакція влади вже є. З продуктами, папером та алкоголем в Україні ніколи проблем не було, власного виробництва вистачає», — резюмував Новак.