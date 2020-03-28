"Слуга народу" погодила компромісний варіант закону про ринок землі

- 28 бер. 2020
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Владна фракція «Слуга народу» усвідомлює, що без Міжнародного валютного фонду та інших кредиторів «власних ресурсів недостатньо», щоб «протриматися цих 2-3 місяці, допомогти найбільш незахищеним, зменшити удар для економіки», пов’язаний із поширенням епідемії COVID-19, передає Радіо Свобода, інформує NNS.
Про це за підсумками засідання фракції, в якому взяв участь президент України Володимир Зеленський, написала 27 березня депутатка Верховної Ради Євгенія Кравчук.
За її словами, Зеленський «запропонував компроміс, який погодили наші партнери і який на фракції зустріли оплесками».
«Ринок землі запроповано ухвалити в наступних параметрах:
- Він вступить в дію з 1 липня 2021. Тобто, коли посткоронавірусна паніка спаде і всі повернуться до нормального життя.
- Перші два роки землю зможуть купувати лише фізичні особи-громадяни України і не більше 100 гектарів у одні руки.
- Після цього – наступні два роки землю зможуть купувати, як і передбачається базовою моделлю, українські юридичні особи не більше 10 000 гектарів в одні руки.
- Землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть (принаймні перші два роки мінімум).
- Продаж іноземцям, як і було вирішено раніше, – після референдуму», – поінформувала Кравчук.
Також погоджений «урядовий закон про банки», додала депутатка.
«Він теж потрібен для отримання допомоги. Очікується, що ми зможемо отримати її уже в квітні», – прогнозує Євгенія Кравчук.
Раніше цього тижня Міжнародний валютний фонд повідомив про прогрес в обговоренні з українською владою нової програми фінансування, для отримання якої владі необхідно ухвалити закон про вдосконалення системи врегулювання банків і здійснити земельну реформу. Про це повідомила пресслужба МВФ із посиланням на директора-розпорядника фонду Крісталіну Георгієву.
Цій заяві передувала телефонна розмова Георгієвої з Зеленським.
24 березня Кабінет міністрів у вівторок зареєстрував у парламенті оновлений законопроєкт про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Низка депутатів «Слуги народу» закликала підтримати цей законопроєкт.
Розмови про цю нову програму точаться з вересня-листопада 2019 року. Відтоді відбулося вже кілька зустрічей і раундів переговорів представників МВФ і України. Щоразу МВФ за підсумками видавав заяви в формально оптимістичному тоні, але щоразу в них ішлося про необхідність подальших дискусій.
Терміни укладення угоди про нову програму наразі лишаються невизначеними. Тим часом Київ сподівався було укласти її і отримати за нею перші 2 мільярди доларів іще 2019 року.
Укладення цієї угоди з МВФ є також передумовою для отримання макрофінансової допомоги від Європейського союзу на суму в 500 мільйонів євро.