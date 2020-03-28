"Слуга народу" погодила компромісний варіант закону про ринок землі

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Владна фракція «Слуга народу» усвідомлює, що без Міжнародного валютного фонду та інших кредиторів «власних ресурсів недостатньо», щоб «протриматися цих 2-3 місяці, допомогти найбільш незахищеним, зменшити удар для економіки», пов’язаний із поширенням епідемії COVID-19, передає Радіо Свобода, інформує NNS.

Про це за підсумками засідання фракції, в якому взяв участь президент України Володимир Зеленський, написала 27 березня депутатка Верховної Ради Євгенія Кравчук.

За її словами, Зеленський «запропонував компроміс, який погодили наші партнери і який на фракції зустріли оплесками».

«Ринок землі запроповано ухвалити в наступних параметрах:

Він вступить в дію з 1 липня 2021. Тобто, коли посткоронавірусна паніка спаде і всі повернуться до нормального життя.

Перші два роки землю зможуть купувати лише фізичні особи-громадяни України і не більше 100 гектарів у одні руки.

Після цього – наступні два роки землю зможуть купувати, як і передбачається базовою моделлю, українські юридичні особи не більше 10 000 гектарів в одні руки.

Землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть (принаймні перші два роки мінімум).

Продаж іноземцям, як і було вирішено раніше, – після референдуму», – поінформувала Кравчук.

Також погоджений «урядовий закон про банки», додала депутатка.

«Він теж потрібен для отримання допомоги. Очікується, що ми зможемо отримати її уже в квітні», – прогнозує Євгенія Кравчук.

Раніше цього тижня Міжнародний валютний фонд повідомив про прогрес в обговоренні з українською владою нової програми фінансування, для отримання якої владі необхідно ухвалити закон про вдосконалення системи врегулювання банків і здійснити земельну реформу. Про це повідомила пресслужба МВФ із посиланням на директора-розпорядника фонду Крісталіну Георгієву.

Цій заяві передувала телефонна розмова Георгієвої з Зеленським.

24 березня Кабінет міністрів у вівторок зареєстрував у парламенті оновлений законопроєкт про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.​ Низка депутатів «Слуги народу» закликала підтримати цей законопроєкт​.

Розмови про цю нову програму точаться з вересня-листопада 2019 року. Відтоді відбулося вже кілька зустрічей і раундів переговорів представників МВФ і України. Щоразу МВФ за підсумками видавав заяви в формально оптимістичному тоні, але щоразу в них ішлося про необхідність подальших дискусій.

Терміни укладення угоди про нову програму наразі лишаються невизначеними. Тим часом Київ сподівався було укласти її і отримати за нею перші 2 мільярди доларів іще 2019 року.

Укладення цієї угоди з МВФ є також передумовою для отримання макрофінансової допомоги від Європейського союзу на суму в 500 мільйонів євро.