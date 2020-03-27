Подешевеет ли еще бензин и дизтопливо в Украине

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В пятницу, 27 марта, ряд розничных сетей АЗС эконом-сегмента снизили цены на топливо вслед за падением цен в "премиальных" сетях накануне. Наибольшее снижение цен зафиксировано в сети Sunoil (130 АЗС), на станциях которой цены на дизтопливо и бензины в Одессе и Херсоне упали на 2,5 грн/л, а в остальных регионах – на 1,5 грн/л.

Об этом NNS узнала из сообщения «БизнесЦензор» со ссылкой на отраслевое издание еnkorr, предоставившего данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

"Мы исчерпали дорогие запасы и начали продажу свежих мартовских партий. Если внешний рынок застабилизируется на нынешних отметках, а НБУ обуздает девальвацию, мы сможем снижаться и дальше", – прокомментировал генеральный директор Sunoil Леонид Косянчук.

Сеть UPG (62 АЗС) снизила цены на 1,1 грн за литр.

Shell (123 АЗС) и "Параллель" (54 АЗС) опустили стоимость на 30-40 копеек.

Днепропетровский оператор Neftek (18 АЗС) и луганский "Автопорт" (10 АЗС) снизили цены на 50 копеек за литр, одесский "Катрал" (9 АЗС) – на 10 коп./л.

Полтавская сеть "Автотранс" (53 АЗС) во второй раз за неделю пересмотрела цены, снизив их на все виды топлива на 60 копеек за литр.

Как отмечает издание, единственным игроком, который пока не присоединился к снижению цен, является крупнейшая сеть страны, контролируемая группой "Приват" (1540 АЗС). Таким образом сеть оказалась в несвойственной для себя "премиальной" позиции.

В свою очередь минимальные цены установились в сетях Мango, "БРСМ-Нафта" и SunOil.