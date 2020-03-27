Мобильная связь дорожать не должна! АМКУ предупредил операторов

Завантажте мобільний додаток сайту

Антимонопольный комитет (АМКУ) предупредил трех крупнейших мобильных операторов, чтобы те воздержались от повышения цен во время карантина. Соответствующее заявление ведомство обнародовало на своем официальном сайте, сообщает NNS со ссылкой на UBR.

Так ведомство сделало превентивный шаг в защите прав потребителей мобильных услуг

В АМКУ отметили, что изоляция граждан привела к большему объему потребляемых телеком-услуг, в том числе и подвижной связи. Не исключено, что расходы на мобильные сервисы тоже вырастут.

Поэтому, подчеркнули в ведомстве, нельзя допустить согласованных действий "Киевстара", "ВФ Украина" (Vodafone) и "лайфселл" (lifecell). В АМКУ предположили, что компании могут принять меры, которые бы ограничили конкуренцию, а именно:

повысить стоимость тарифных планов (ТП);

закрыть социальные, дешевые, минимальные тарифы;

умышленно переводить пользователей на более дорогие ТП;

ухудшить качество предоставляемых услуг.

Всего этого Антимонопольный комитет настоятельно рекомендовал не делать мобильным операторам. Иначе ведомство квалифицирует такие действия как "антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования".