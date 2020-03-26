Уряд хоче скоротити видатки на культуру та урізати фінансування виборів

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Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді внести зміни до Державного бюджету, скоротивши видатки на культуру та субвенцію на проведення місцевих виборів 2020 року. Про це повідомляє Бабель, інформує NNS.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народна депутатка Вікторія Сюмар.

«Уряд вніс секвестр бюджету. Там не просто збільшують дефіцит. Практично в нуль ріжуть всі видатки на культуру та субвенції регіонам. Це ставить хрест на українському кіно, книговидавництві, реформі децентралізації і розвитку громад, реформі освіти», — пише Сюмар.

Також депутат заявила, що уряд планує обнулити субвенцію на проведення місцевих виборів, які мають відбутися восени.

«Здається, в уряді також вирішили відмінити місцеві вибори восени 2020, субвенцію на їх проведення теж зрізали в нуль, без жодного пояснення», — написала Сюмар.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що спочатку на місцеві вибори було закладено 2 млрд 156 млн грн, а після змін, запропонованих Кабміном, на вибори хочуть виділити 1 млн 291 тис. грн.

«Кабмін пропонує обнулити фінансування місцевих виборів-2020. Тобто, по суті, Кабмін пропонує скасувати місцеві вибори в жовтні 2020 року. Спочатку на місцеві вибори в 2020 році було закладено 2 млрд 156 млн грн. По змінах, які запропонував Кабмін, на місцеві вибори хочуть виділити 1 млн 291 тис. грн. Тобто по суті фінансування місцевих виборів обнуляється і вони в такому випадку не зможуть бути проведені в жовтні 2020 го року», — написав Гончаренко у своєму Telegram.

Напередодні зі зверненням до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля звернулися представники культури — Український культурний фонд, Український інститут книги, українські кінематографісти — з проханням зберегти фінансування інституцій.

У заяві йдеться, що «українські культурні інституції і незалежні виробники уже нині опиняються без ресурсів, що дозволили б виплачувати зарплати, фінансувати першочергові протиаварійні чи реставраційні роботи».

«Різке припинення підтримки знецінить уже зроблені інвестиції (зокрема, співфінансування від міжнародних партнерів), спровокує декваліфікацію і втрату кадрів», — наголошують у заяві.