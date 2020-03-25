Уряд зняв заборону з певних видів діяльності під час карантину: список

- 25 бер. 2020
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Кабінет Міністрів розширив перелік дозволених під час карантину видів діяльності. Для цього відповідні зміни внесли у раніше прийняту постанову. Про це NNS повідомляє з посиланням на канал 24 пресслужбу Мінекономіки.
Згідно отриманої NNS інформації, уряд на період карантину зняв заборону з таких видів діяльності:
- гуртова торгівля продуктами харчування;
- торгівля ветеринарними препаратами;
- проведення ветеринарної практики;
- продаж кормів, пестицидів і агрохімікатів, а також насіння і посівних матеріалів.
Обов'язковою умовою роботи бізнесу у визначених галузях є забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, дотримання санітарних і протиепідемічних заходів.
Що ще відомо про засідання Кабміну
- Уряд зібрався 25 березня на позачергове засідання. На ньому прийняли рішення ввести на території всієї країни режим надзвичайної ситуації.
- Крім того, до 24 квітня продовжили загальнонаціональний карантин
Також Кабмін постановив:
- належним чином облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов’язковим санітарним оглядом людей та пропуском лише після медогляду та дезінфекції транспортних засобів;
- залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпродспоживслужби;
- усі приміщення, дороги та тротуари мають проходити ретельну дезінфекцію;
- надавати допомогу малозахищеним верствам населення із залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги.