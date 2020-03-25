Уряд зняв заборону з певних видів діяльності під час карантину: список

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Кабінет Міністрів розширив перелік дозволених під час карантину видів діяльності. Для цього відповідні зміни внесли у раніше прийняту постанову. Про це NNS повідомляє з посиланням на канал 24 пресслужбу Мінекономіки.

Згідно отриманої NNS інформації, уряд на період карантину зняв заборону з таких видів діяльності:

гуртова торгівля продуктами харчування;

торгівля ветеринарними препаратами;

проведення ветеринарної практики;

продаж кормів, пестицидів і агрохімікатів, а також насіння і посівних матеріалів.

Обов'язковою умовою роботи бізнесу у визначених галузях є забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, дотримання санітарних і протиепідемічних заходів.

Що ще відомо про засідання Кабміну

Уряд зібрався 25 березня на позачергове засідання. На ньому прийняли рішення ввести на території всієї країни режим надзвичайної ситуації.

Крім того, до 24 квітня продовжили загальнонаціональний карантин

Також Кабмін постановив: