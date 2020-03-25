Уряд зняв заборону з певних видів діяльності під час карантину: список

25 бер. 2020
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Кабінет Міністрів розширив перелік дозволених під час карантину видів діяльності. Для цього відповідні зміни внесли у раніше прийняту постанову. Про це NNS повідомляє з посиланням на канал 24 пресслужбу Мінекономіки.

Згідно отриманої NNS інформації, уряд на період карантину зняв заборону з таких видів діяльності:

  • гуртова торгівля продуктами харчування;
  • торгівля ветеринарними препаратами;
  • проведення ветеринарної практики;
  • продаж кормів, пестицидів і агрохімікатів, а також насіння і посівних матеріалів.

Обов'язковою умовою роботи бізнесу у визначених галузях є забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, дотримання санітарних і протиепідемічних заходів.

Що ще відомо про засідання Кабміну

  • Уряд зібрався 25 березня на позачергове засідання. На ньому прийняли рішення ввести на території всієї країни режим надзвичайної ситуації.
  • Крім того, до 24 квітня продовжили загальнонаціональний карантин

Також Кабмін постановив:

  • належним чином облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов’язковим санітарним оглядом людей та пропуском лише після медогляду та дезінфекції транспортних засобів;
  • залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпродспоживслужби;
  • усі приміщення, дороги та тротуари мають проходити ретельну дезінфекцію;
  • надавати допомогу малозахищеним верствам населення із залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги.
Автор: Администратор

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