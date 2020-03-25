В Україну з-за кордону надійшли готівкові долари США - НБУ

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Національний банк отримав з-за кордону партію готівкового долара США, необхідного для підкріплення кас банків, повідомляється на сторінці регулятора в Фейсбук, інформує NNS.

«Ми провели операцію з обміну цієї готівки на безготівкову валюту банків. Участь у цій операції взяли 11 з 14 банків, які мають статус системно важливих. Запропонований нами обсяг готівкової валюти становив 130 млн дол. США і був повністю викуплений банками», — йдеться в повідомленні.

В НБУ повідомляють, що наразі очікують на другу партію готівкового долару.

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«Ми продовжимо проводити операції з обміну готівки на безготівкову валюту, щоб банки могли безперебійно задовольняти попит своїх клієнтів на зняття готівки в доларах чи євро», — зазначають в Нацбанку.

Також в НБУ рекомендують громадянам обмежувати операції з готівкою і за необхідності проводити усі операції онлайн та за допомогою платіжних карток, бо «це сучасніше та безпечніше».

В НБУ повідомили, що регулятор другий день поспіль не проводить інтервенції з продажу валюти, і міжбанківський ринок балансується самостійно на рівнях близько 28 грн за долар.