Карантин: бізнес скорочує працівників та знижує зарплати

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Як повідомлялось раніше, сьогодні, 25 березня, на засіданні Уряду було прийнято рішення до 24 квітня продовжити карантин та запровадити режим надзвичайної ситуації на всій території України. На початку тижня Асоціація провела експрес-опитування підприємців, щоб з’ясувати, як вже вплинув карантин на їхній бізнес та якою буде реакція на його продовження. Про це NNS повідомляє з посиланням на Агро-Перспективу.

Згідно отриманої NNS інформації, майже половина компаній (48%) вже зафіксувала від 20% до 50% втрат від доходів. Ще 16% прийняли рішення про зміну заробітної плати персоналу, а 14% — про скорочення штату. Базуючись на результатах опитування, вже зараз реакція бізнесу на таке рішення КМУ буде наступною: 23% планують зменшувати заробітну плату працівників, 17% — скорочувати штат, ще 6% — частково закривати бізнес, при цьому 23% не планують жодного скорочення чи зменшення, а 31% шукатимуть нові ніші для розвитку.

«Очевидно, зупинка економічної активності вже впливає як на окремі бізнеси, так і на економіку в цілому, що в перспективі може позначитись і на благополуччі населення. А якщо жорсткі обмежувальні заходи триватимуть ще місяць, то найпесимістичніші прогнози можуть виявитись ще дуже навіть оптимістичними. Адже запас міцності в компаній починає закінчуватись, а у малого бізнесу — його немає вже. Тому, разом з порятунком життів варто думати й про порятунок економіки», — прокоментувала Анна Дерев’янко, виконавчий директор Європейсько Бізнес Асоціації.

Так, за попередніми оцінками, базовим прогнозом наслідків карантину є скорочення ВВП країни на 4%, а за менш оптимістичного сценарію падіння може скласти до 9%.

Безперечно, збереження здоров’я громадян — головний пріоритет у нинішній ситуації. І наразі в країні вживаються посилені обмежувальні заходи, аби його досягти.

Однак, вже сьогодні очевидно, варто приймати зважені та конструктивні кроки, адже через місяць це буде робити пізно. За непрацюючої економіки, питання зайнятості населення, здійснення необхідних виплат і допомог та навіть медичне забезпечення можуть опинитися під загрозою. Крім того, сотні тисяч людей ризикують залишитися без роботи.

Тому, бізнес-спільнота закликає владу діяти зважено та приймати рішення з урахуванням довгострокових економічних наслідків. Адже вартість зупинки економіки через кілька місяців може мати руйнівні наслідки для всього населення, за оцінками експертів, навіть гірші, ніж сама пандемія, і знадобляться роки, аби її відбудувати. Тож дуже хочеться вірити, що приймаючи рішення про 30-ти денний карантин та надзвичайну ситуацію по всій країні влада це розуміє.