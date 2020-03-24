ДТЭК Ахметова задолжала государству более 1,6 млрд грн – СМИ

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Компания "ДТЭК Востокэнерго" олигарха Рината Ахметова задолжала государству свыше 1,6 млрд грн. В частности – за газ 318 млн грн, который отбирает для производства тепла и электроэнергии на Луганской ТЭС, сообщают Наші гроші со ссылкой на письмо Оператора газотранспортной системы (ГТС), адресованное Офису президента и Кабмину.

Оператор ГТС эту информацию подтвердил. По его данным, с начала февраля у Луганской ТЭС нет поставщика газа, компания несанкционированно отбирает ресурс из ГТС через сеть Луганскгаза.

При этом в феврале компания ДТЭК подала в суд на Луганскгаз. Суд удовлетворил ходатайство об обеспечении иска и запретил Луганскгазу ограничивать поставки газа на Луганскую ТЭС.

В частности, энергетический холдинг олигарха задолжал государству еще 700 млн грн за услуги по транспортировке электроэнергии (ДТЭК перестала платить с 1 июля 2019-го) и еще 707 млн грн за отобранный газ (по данным "Нафтогаза").

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