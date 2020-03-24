Пенсии проиндексируют на 11%: сколько пенсионеров получат повышение

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Кабинет министров начнет индексацию трудовых пенсий на 11% с мая. Об этом NNS сообщает со ссылкой на UBR.

В результате индексации гарантированное повышение получат 7 млн пенсионеров.

С мая также будет установлена ежемесячная доплата к пенсии в размере 500 грн для 1,5 млн пенсионеров, которым исполнилось 80 и более лет, сообщает правительственный портал.

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"И эту доплату, и индексацию пенсий Пенсионный фонд проводит автоматически, поэтому никуда и никому обращаться не нужно", – рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, сейчас Минсоцполитики разрабатывает проект "Помощь пожилому человеку", чтобы максимально перевести пенсионеров на банковские карты для оплаты коммуналки, покупки лекарств и т. п.

Министр добавила, что министерство вместе с бизнесом создали онлайн-платформу для помощи пенсионерам и людям с инвалидностью по доставке лекарств и продуктов питания.

Напомним, по словам Лазебной, с апреля более 10 млн пенсионеров получат одноразовую выплату в размере 1 тыс. грн. Ее также выплатят свыше 400 тыс. получателей социальной помощи.