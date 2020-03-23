Субсидії в Україні буде збільшено на період карантину - КабМін

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Кабмін збільшить суму субсидій для оплати комунальних послуг на період карантину. Про це NNS стало відомо з повідомлення на сайті Економічні новини.

Згідно інформації, отриманої NNS , відповідну заяву на брифінгу зробила міністр соціальної політики Марина Лазебна в понеділок, 23 березня. Також відомо, що відповідне рішення уряд візьме на найближчому засіданні в середу, 25 березня.

Лазебна заявила, що українська влада буде пропонувати такі рішення, які зможуть встановити додаткову компенсацію витрат для трьох мільйонів домогосподарств, які сьогодні отримують субсидію на оплату окремих житлово-комунальних послуг в період карантину.

Дані заходи будуть здійснені шляхом збільшення на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом для приготування їжі, підігріву води, користування холодною і гарячою водою. Вона також додала, що кожна сім'я, яка отримує субсидію, зможе розраховувати в середньому на 300 гривень доплати.