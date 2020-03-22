Україна стала основним імпортером російської свинини

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У лютому цього року Україна купила російської свинини на $4,5 млн грн, що майже на 1000 т більше за минулорічні показники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства сільського господарства Російської федерації.

Також NNS дізнався від журналістів agronews.ua, що Україна у лютому 2020 р. стала основним імпортером російської свинини. Згідно з цими даними, за місяць в Україну було поставлено свинини на $4,5 млн. У натуральному вираженні експорт з РФ зріс до 2700 т проти 1700 т минулого року.